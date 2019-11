IG Metall: Osram will 800 Stellen streichen

Der Münchner Beleuchtungskonzern Osram will nach Informationen der Industriegewerkschaft Metall 800 Arbeitsplätze in Deutschland streichen. Der Konzern bestätigte diese Zahl nicht. Er erklärte lediglich, der Stellenabbau werde im nächsten Geschäftsjahr weitergehen. Wegen der schwächelnden Autoindustrie steckt Osram in einer Krise. Der österreichische Chip-Konzern AMS will Osram für 4,6 Milliarden Euro übernehmen. Zunächst sperrte sich das deutsche Unternehmen dagegen. Der Vorstand und Aufsichtsrat haben den Aktionären dann doch empfohlen, das Kaufangebot des anzunehmen.