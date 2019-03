per Mail teilen

Wegen des Lehrlingsmangels fordert die IG Bau verpflichtende Schulpraktika im Handwerk. Schüler sollten so wenigstens einmal Erfahrungen in einem Handwerksbetrieb sammeln können, sagte der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Dietmar Schäfers. Eine Möglichkeit sei ein verpflichtendes Kurzpraktikum im Handwerk zwischen der siebten und zwölften Klasse. Man wolle so Handwerksberufe bekannter machen und mehr Schulabgänger für eine Ausbildung gewinnen.