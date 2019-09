per Mail teilen

Die Automesse IAA in Frankfurt ist gelaufen - und schon kurz vor Schluss ist klar: Am Ende steht ein kräftiges Minus bei den Besucherzahlen. Und doch gibt es ganz neue Impulse.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter rechnete bis zum Abschluss der Messe zwar mit "deutlich mehr als einer halben Million" Besucher. Bei der vorigen Auflage der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) vor zwei Jahren waren es jedoch 810.000 gewesen. Die IAA Pkw 2015 hatte sogar noch 932.000 Menschen in die Frankfurter Messehallen gelockt.

Wichtige Hersteller aus Japan, den USA, Frankreich und Italien waren der Branchenschau in diesem Jahr ferngeblieben. Die Debatte über den Klimaschutz setzt Hersteller und Zulieferer zusätzlich unter Druck - ein großes Thema auch auf der IAA:

Zukunft der Messe ist ungewiss

Ob die IAA in zwei Jahren wieder in Frankfurt ausgerichtet wird, ist ungewiss. Hersteller und Zulieferer diskutieren ein neues Messekonzept mit wechselnden Veranstaltungsorten. Der scheidende VDA-Präsident Bernhard Mattes will bis Ende dieses Jahres eine Standortentscheidung herbeiführen.