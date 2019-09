Für Thomas Cook geht es ums Ganze: 226 Millionen Euro braucht der Reiseveranstalter nach eigenen Angaben. Nur so lässt sich offenbar die drohende Insolvenz noch abwenden. Für 600.000 Kunden beginnt eine bange Wartezeit.

In einer Anwaltskanzlei haben sich Vertreter von Thomas Cook und seiner Aktionäre getroffen, um über weitere Finanzspritzen zu verhandeln.

Die Zukunft des ältesten Reiseveranstalters hängt an 200 Millionen Pfund, umgerechnet 226 Millionen Euro, wie London-Korrespondentin Imke Köhler berichtet:

Dauer 0:56 min Thomas Cook sucht händeringend nach Geldgebern Die britische Regierung plant schon für den Notfall. Es könnte die größte Rückholaktion sein, die Großbritannien in Friedenszeiten je erlebt hat.

Das Geld soll als Reserve für die umsatzschwachen Wintermonate dienen. Beobachter rechnen erst am Montag mit Ergebnissen. Eine Milliarde Euro für ein Rettungspaket war dem schwer angeschlagenen Reiseunternehmen bereits zugesagt worden.

Viele Urlauber könnten stranden

Im Fall einer Pleite des Touristikkonzerns wären weltweit insgesamt rund 600.000 Urlauber betroffen - darunter viele Deutsche. Zu dem - nach TUI - zweitgrößten und ältesten Reiseunternehmen gehören auch der deutsche Ferienflieger Condor und Neckermann Reisen. In Deutschland springt bei einer Pleite des Reiseveranstalters allerdings normalerweise eine Versicherung für die Rückreise ein.

In Großbritannien ist dafür der Staat in der Pflicht. Die britischen Behörden bereiten daher schon eine Rückholaktion für etwa 150.000 Landsleute vor, die eine Reise über Thomas Cook gebucht haben und die bei einer Insolvenz auf ihrer Reise stranden könnten.

Brandbrief an die Regierung

Gewerkschaften hatten eindringlich an die Regierung appelliert, dem Konzern unter die Arme zu greifen. In einem Brandbrief an Witschaftsministerin Andrea Leadsom forderten sie "wirkliche finanzielle Unterstützung". 22.000 Arbeitsplätze seien in Gefahr - darunter 9.000 in Großbritannien.

Auch die Opposition fordert die Regierung auf zu helfen. Thomas Cook nannte die Ungewissheit über den Brexit als Grund für die schlechten Buchungszahlen. Erschwerend kamen höhere Spritpreise und Hotelkosten hinzu. Kann das Unternehmen die benötigten 226 Millionen Euro auftreiben, soll kommende Woche ein Sanierungsplan beschlossen werden.