In Israel sind hunderte Menschen gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. Medienberichten zufolge forderten sie ihn auf, wegen Korruptionsvorwürfen zum Rücktritt auf. Die Demonstranten versammelten sich demnach im Zentrum von Tel Aviv, aber auch vor der Residenz Netanjahus in Jerusalem. Die Generalstaatsanwaltschaft hat angekündigt, Anklage gegen den Regierungschef zu erheben. Am 9. April wird in Israel ein neues Parlament gewählt.