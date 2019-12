Hunderte Schulleiterposten in Deutschland nicht besetzt

In Deutschland fehlen offenbar mehr als tausend Schulleiterinnen und Schulleiter. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Bildungsministerien zahlreicher Bundesländer ergeben. Betroffen sind demnach vor allem Grundschulen. In Baden-Württemberg waren zum Beispiel Mitte November fast 250 Schulleiterstellen nicht besetzt, zum Teil laufen aber laut Kultusministerium die Verfahren. Die Regierung will, dass Rektoren etwa an kleineren Schulen ab nächstem Schuljahr mehr Geld bekommen. Der Landtag muss diese Woche noch zustimmen.