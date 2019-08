per Mail teilen

Nach der Befragung der ersten Augenzeugen deute alles darauf hin, dass sich die Piloten des Hubschraubers und des Kleinflugzeuges nicht gesehen hätten, berichteten Medien der spanischen Urlaubsinsel Mallorca.

Es gebe bei dem Flugunglück auf Mallorca keine Hinweise auf ein technisches Versagen. Bis zur Ermittlung der genauen Unfallursache dürften aber Monate vergehen, hieß es unter Berufung auf die Ermittler.

Dauer 0:32 min Flugunfall Mallorca: Ermittler vermuten menschliches Versagen Flugunfall Mallorca: Ermittler vermuten menschliches Versagen

Familie aus Deutschland ums Leben gekommen

Bei dem Unglück auf Mallorca sind am Sonntag bei einem Zusammenstoß zwischen einem Hubschrauber und einem Leichtflugzeug sieben Menschen ums Leben gekommen. Darunter auch eine Familie aus Deutschland. Das bestätigten die spanischen Behörden.

Bei den verstorbenen Deutschen handele es sich um ein Ehepaar aus München sowie dessen elfjährigen Sohn und die neunjährige Tochter, teilte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts mit.

Bekannte Unternehmerfamilie aus München

Die vierköpfige deutsche Familie befand sich an Bord eines Hubschraubers, der mit einem Kleinflugzeug zusammenprallte. Das Paar und die beiden Kinder gehören zur bekannten Münchner Unternehmerfamilie Inselkammer, der unter anderem eine Brauerei sowie ein Unternehmen zur Produktion von Fertighäusern gehört.

Die anderen Opfer waren Berichten zufolge der italienische Helikopterpilot und zwei Spanier, die in dem Ultraleichtflugzeug unterwegs waren.

Zu Rundflug aufgebrochen

Die deutsche Familie wollte einen Hubschrauber-Rundflug über Mallorca machen. In der Nähe von Inca in der Inselmitte prallte der Helikopter in der Luft mit einem Kleinflugzeug zusammen.

Der Hubschrauber gehörte der deutschen Firma Rotorflug Helitcopters aus Friedrichsdorf bei Frankfurt. Das Unternehmen bestätigte den Absturz einer ihrer Maschinen. Die Ursache des Unglücks ist bisher noch nicht klar. Die spanischen Behörden ermitteln.

Zeugen hören "schrecklichen Knall"

Zeugen berichten, sie hätten einen "schrecklichen Knall" gehört. Danach seien beide Maschinen am Himmel in Flammen aufgegangen. Wrackteile des Helikopters lagen in der Nähe einer alten Landstraße. Das Kleinflugzeug stürzte auf das Gelände einer Finca, wie ein örtlicher Sicherheitsdezernent mitteilte.

Die Trümmer trafen keine Häuser, sondern landeten vor allem in Gärten. Augenzeugen seien laut der Deutschen Presse-Agentur zur Unfallstelle gelaufen und hätten begonnen, die Flammen zu löschen, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Die Ärzte hätten an der Unfallstelle nichts mehr für die Verunglückten tun können.

Die Regionalregierung der balearischen Insel rief eine dreitägige Trauer aus.