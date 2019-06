Hubschrauber kracht gegen Wolkenkratzer in New York

In New York ist ein Hubschrauber in rund 200 Metern Höhe gegen einen Wolkenkratzer geflogen. Der Pilot kam ums Leben, sonst ist offenbar niemandem etwas passiert. Ermittler suchen nach der Ursache - von einem terroristischen Hintergrund gehen sie derzeit nicht aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks hat es geregnet und es war neblig. Ein Brand auf dem Dach des Hochhauses ist inzwischen gelöscht. Bewohner und Firmenangestellte berichteten, der Einschlag sei so stark gewesen, dass sie an ein Erdbeben gedacht hätten.