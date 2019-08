Imker in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben in diesem Frühjahr wegen schlechten Wetters weniger Honig geerntet. Jedes abgeerntete Bienenvolk in Rheinland-Pfalz brachte ihnen laut einer Umfrage des Mayener Fachzentrums Bienen und Imkerei etwa 15 Kilogramm Honig. Das ist ein Viertel weniger als vor einem Jahr. In Baden-Württemberg waren es rund 11 Kilogramm Honig und damit mehr als ein Drittel weniger als letztes Jahr im Frühjahr.