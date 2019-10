Hongkonger Regierungschefin droht indirekt mit Militäreinsatz Chinas

In Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam wegen der anhaltenden Proteste indirekt mit einem Militäreinsatz Chinas gedroht. Wenn die Situation eskaliere, könne keine Option ausgeschlossen werden, sagte Lam. Sie gehe aber nach wie vor davon aus, dass Hongkong die Krise allein bewältigen könne. Das sei auch die Meinung der chinesischen Zentralregierung, so Lam. Hongkong könnte China nach geltendem Recht um militärische Hilfe bitten. Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China 1997 sind mehr als 10.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee in Hongkong stationiert.