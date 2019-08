Hongkonger Flughafen streicht alle Flüge für Rest des Tages

Wegen der anhaltenden Proteste in Hongkong haben die Behörden den Flugbetrieb für den Rest des Tages eingestellt. Außer schon zum Ab- und Anflug bereite Maschinen würden alle weiteren am Boden bleiben, erklärte ein Sprecher. Auch heute haben sich tausende Aktivisten im Flughafengebäude zu Kundgebungen versammelt. Sie sind Teil der seit Wochen andauernden Massenproteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Demonstranten befürchten einen zu großen Einfluss der Regierung in Peking auf das Leben in Hongkong.