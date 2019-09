Erneut Proteste in Hongkong - Aktivist Wong tritt bei Kommunalwahl an

Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong will bei der Kommunalwahl kandidieren. Die Abstimmung in der chinesischen Sonderverwaltungszone findet im November statt. Der 22-Jährige Wong sagte, er strebe ein Mandat im Bezirksrat an. Die Opposition wolle deutlich machen, dass die Menschen nicht aufgäben. Seit Monaten demonstrieren in Hongkong tausende Menschen dagegen, dass die chinesische Regierung immer mehr Einfluss auf die Sonderverwaltungszone bekommt.

Auch heute kam es am Rande einer friedlichen Demonstration für mehr Demokratie erneut zu Ausschreitungen. Mehrere Regierungsgegner warfen Steine, beschimpften Polizisten, besprühten Geschäfte mit Graffiti und blendeten Polizei-Hubschrauber mit Laser-Pointern. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Tausende weitere Demonstranten setzten ihre Proteste rund um den Hafen von Hongkong friedlich fort und erinnerten an die Regenschirm-Bewegung, die das Gelände vor fünf Jahren als Teil ihrer Demokratieproteste wochenlang besetzt hatte.