Hongkong zieht Auslieferungsgesetz offiziell zurück

Die Regierung in Hongkong hat das umstrittene Auslieferungsgesetz jetzt offiziell zurückgezogen. Die Gesetzesvorlage hatte die Massendemonstrationen gegen die Regierung ausgelöst. Bereits vor Wochen hatte Regierungschefin Carrie Lam das Vorhaben für "gestorben" erklärt, den Entwurf jedoch noch nie endgültig zurückgezogen. Außerdem berichtet die "Financial Times", dass China plant, Lam auszutauschen. Eigentlich läuft ihre Amtszeit bis 2022. In Hongkong demonstrieren seit Monaten immer wieder Zehntausende Menschen. Sie werfen der Regierungschefin eine zu große Nähe zur Führung in Peking vor. Wiederholt kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei.