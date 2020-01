Hongkong verweigert Human Rights Watch die Einreise

Die Behörden in Hongkong haben dem Chef der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Kenneth Roth, die Einreise verweigert. Er sei zurück in die USA geschickt worden. Eine Begründung sei nicht genannt worden, teilte die Organisation mit. Sie wollte in Hongkong ihren Jahresbericht zur weltweiten Lage der Menschenrechte vorstellen. Darin werde auch thematisiert, wie die chinesische Regierung das internationale Rechtssystem untergrabe, sagte Roth. In Hongkong protestieren seit Monaten Hunderttausende Bewohner gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung. Menschenrechtler kritisieren ein unverhältnismäßig hartes Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten.