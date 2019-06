Hongkong stoppt umstrittenes Auslieferungsgesetz

per Mail teilen

Nach den Massenprotesten hat Hongkongs Regierung entschieden, das umstrittene Auslieferungsgesetz vorerst zu verschieben. Regierungschefin Carrie Lam hat angekündigt, dass sie den Gesetzentwurf nicht dem Parlament vorlegen wird. Lam stand nach den Massenprotesten der vergangenen Tage auch in den eigenen Reihen massiv unter Druck. Selbst pekingtreue Abgeordnete forderten eine Verschiebung der Gesetzesinitiative. Am vergangenen Wochenende hatten nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen Hunderttausenden und einer Million Hongkonger gegen das Vorhaben der Regierung demonstriert. Kritiker befürchten, dass mit dem Gesetz vor allem Regierungskritiker leichter an China ausgeliefert werden können.