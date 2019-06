per Mail teilen

In Hongkong haben sich hunderte Menschen zu neuen Protesten im Regierungsviertel versammelt. Sie fordern weiterhin den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Außerdem wollen sie, dass die Regierung auf das umstrittene Auslieferungsgesetz komplett verzichtet. In Hongkong gibt es seit Wochen Proteste gegen das geplante Gesetz, das Auslieferungen Verdächtiger an China ermöglichen würde.