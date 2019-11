Hongkong erlebt eine der gewalttätigsten Nächte seit Wochen

Hongkong hat eine der gewalttätigsten Nächte seit Wochen hinter sich. Demonstranten und Polizisten lieferten sich bis in die Nacht Straßenschlachten. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Aktivisten hatten selbstgebaute Brandsätze und Pflastersteine auf Polizisten geworfen. Diese setzten unter anderem Wasserwerfer und Gummigeschosse ein und nahmen mehr als 200 Demonstranten fest. Seit Juni gibt es in Hongkong immer wieder Proteste gegen die Regierung. Anlass waren deren Plan, durch ein Gesetz Verdächtige leichter an China ausliefern zu können.