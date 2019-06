In Hongkong haben Zehntausende Menschen an die Niederschlagung der Demokratiebewegung in China erinnert. Heute vor 30 Jahren ließ die chinesische Führung Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gewaltsam beenden. Nach Angaben von Menschenrechtlern kamen Hunderte Menschen ums Leben. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong steht seit 1997 unter chinesischer Herrschaft. In der Stadt gilt Meinungs- und Versammlungsfreiheit - anders als im Rest Chinas.