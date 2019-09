In Hongkong haben die Behörden einen der führenden Köpfe der Demokratiebewegung, den 22-jährigen Joshua Wong, nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wieder freigelassen. Er wurde gestern wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen festgenommen. Wong ist inzwischen auf dem Weg nach Berlin. Dort will er an einer Veranstaltung teilnehmen und danach in die USA weiterreisen. Gestern sind in Hongkong wieder Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den wachsenden Einfluss von der chinesischen Staatsführung ihrer autonom regierte Stadt zu protestieren. Einige Demonstranten zündeten Barrikaden an und legten Feuer am Eingang einer U-Bahnstation.