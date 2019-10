Hongkong: Wieder Gewalt bei Protesten trotz Vermummungsverbot

per Mail teilen

Bei Massenprotesten in Hongkong ist wieder die Gewalt eskaliert. Diesmal sind Zehntausende maskierte Menschen gegen das von der Regierung erlassene Vermummungsverbot auf die Straße gegangen. Radikale Aktivisten legten Brände. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein. Regierungschefin Carrie Lam hatte das Vermummungsverbot am Parlament vorbei in Kraft gesetzt. Sie sagt, das Notstandsgesetz diene dazu, Gewalt einzudämmen. Mit ihrem Antrag auf einstweilige Verfügung dagegen sind die Demonstranten gescheitert.