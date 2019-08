Hongkong: Protest mit Bank Run

Aktivisten in Hongkong demonstrieren heute mit einem sogenannten Bank Run gegen die Regierung. Sie haben die Bevölkerung aufgerufen, so viel Bargeld wie möglich abzuheben, um das Bankensystem der Stadt ins Wanken zu bringen. Damit wollen die Aktivisten der von China unterstützten Regierung in Hongkong zeigen, dass die Bevölkerung wirtschaftliche Macht besitzt. Die Auswirkungen dürften sich aber in Grenzen halten. Seit Wochen demonstrieren in der chinesischen Sonderverwaltungszone Regierungskritiker. Sie befürchten, dass ihre Freiheiten durch den zunehmenden Einfluss der Regierung in Peking eingeschränkt werden könnten.