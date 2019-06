Hongkong: Massendemonstration gegen Justizreform

In Hongkong demonstrieren zehntausende Menschen gegen eine geplante Justizreform, die Auslieferungen nach China ermöglichen würde. Die Organisatoren rechnen mit mehr als einer halben Million Teilnehmern. Auch in London, Sydney und Chicago sind Proteste geplant. Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong hat ein eigenes Rechtssystem, weil sie bis 1997 unter britischer Herrschaft stand. Sie besitzt dadurch einige Freiheiten, die in China selbst verboten sind. Die Demonstranten befürchten, dass bei Auslieferungen an die chinesische Justiz die Menschenrechte der Betroffenen verletzt werden.