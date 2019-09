Hongkong: Lam zieht das Auslieferungsgesetz zurück

Nach monatelangen Massenprotesten in Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam das geplante Auslieferungsgesetz zurückgenommen. Die Regierung werde das Gesetz in aller Form zurückziehen, sagte Lam und kündigte auch Gespräche mit Vertretern aus allen Teilen der Gesellschaft an. Nur so lasse sich ein Ausweg aus der politischen Krise in der chinesischen Sonderverwaltungszone finden. Mit der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes erfüllt Lam eine Hauptforderung der Demonstranten, die seit Monaten teils zu hunderttausenden auf die Straße gehen. Das Gesetz hätte es ermöglicht, dass zum Beispiel politisch unliebsame Menschen nach Festlandchina ausgeliefert werden könnten.