Trotz der Ergebnisse der Lokalwahlen in Hongkong hat Regierungschefin Carrie Lam Zugeständnisse an die Opposition abgelehnt. Lam sagte in ihrer wöchentlichen Pressekonferenz, der Ausgang der Wahl zeige lediglich, dass die Menschen ein Ende der chaotischen Zustände wünschten. Auf die Forderung nach ihrem Rücktritt ging Lam nicht ein. Sie kündigte aber an, den Dialog zu beschleunigen und ein Komitee einzusetzen, das die sozialen Probleme bewerten solle, die zu dem "Groll" beigetragen hätten.