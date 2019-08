Hongkong: Flughafen erwirkt einstweilige Verfügung

In Hongkong dürfen Demonstranten nicht mehr auf dem Flughafengelände protestieren. Der Flughafen hat nach eigenen Angaben eine einstweilige Verfügung erwirkt. Proteste hatten in den vergangenen zwei Tagen zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Am Abend ist es außerdem zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Seit Wochen demonstrieren Tausende in der chinesischen Sonderverwaltungszone unter anderem gegen die Hongkonger Regierung und gegen Polizeigewalt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich besorgt über die Situation bei den regierungskritischen Demonstrationen in Hongkong geäußert. Dort werde Gewalt angewandt, so Maas, und zum Teil könne nicht nachvollzogen werden, wer diese Gewalt ausübe. Ungeklärt sei auch, ob Dritte im Auftrag des Staates oder der Polizei gegen Demonstranten vorgegangen seien. Zudem wäre es nach Ansicht von Maas gefährlich, wenn China Truppen an die Grenze zu Hongkong verlegt. US-Präsident Donald Trump hatte das zuvor gesagt und sich dabei auf die US-Geheimdienste berufen.