Hongkong-Demonstranten wenden sich an G20-Staaten

In Hongkong haben sich hunderte Demonstranten an die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer gewandt. Hintergrund ist das geplante Auslieferungsgesetz an China. Bei einem Protest am Morgen marschierten die Menschen stillschweigend durch das Geschäftsviertel von Hongkong und übermittelten Bittschreiben an die Konsulate der G20-Staaten. Die Vertreter sollten sich auf ihrem Gipfel in Japan diese Woche um die umstrittenen Pläne von Regierungschefin Carrie Lam kümmern. Wegen andauernder Massenproteste hatte Lam das Auslieferungsgesetz vorerst auf Eis gelegt. Die Demonstranten fordern aber, dass es komplett gestrichen wird.