In Städten mit besonders hohen Mietpreisen, gibt es auch mehr Staus. Das steht in einer Analyse der Navigations-System-Firma Tomtom. Das Unternehmen sagt, dass unter anderem Berufspendler für das hohe Verkehrsaufkommen sorgen: Weil sich viele Menschen keine Wohnung in der Stadt leisten können, fahren sie mit dem Auto zur Arbeit. Spitzenreiter im Ranking der Verkehrsbelastung ist Hamburg, gefolgt von Berlin, Nürnberg, Bremen, Stuttgart und München.