Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert ein bundesweites Pfandsystem für Kaffeebecher zum Mitnehmen. Der Einwegbecher stehe exemplarisch für den Müllwahnsinn in Deutschland, sagte er der "Bild am Sonntag". Er verwies auf eine EU-Richtlinie, nach der die Mitgliedsländer Plastikbecher reduzieren müssen. Eine Anfrage der Grünen habe ergeben, dass die Bundesregierung entsprechende Gesetze aber erst in zwei Jahren einführen will.