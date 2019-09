Österreich: Hofer führt die FPÖ

Norbert Hofer ist zum Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs gewählt worden. Auf einem Parteitag in Graz stimmten mehr als 98 Prozent der Delegierten für ihn als Nachfolger von Heinz-Christian Strache. Hofer sagte danach, er strebe an, dass die FPÖ bei der Parlamentswahl in gut zwei Wochen stärkste Kraft wird. Sein Vorgänger Strache war nach der Veröffentlichung des so genannten Ibiza-Videos zurückgetreten. Es soll korruptes Verhalten belegen. Dieses Video führte letztlich zum Aus der Mitte-Rechts-Koalition des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.