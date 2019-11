Höhle in Thailand nach Rettungsdrama wieder geöffnet

In Thailand dürfen Besucher wieder in die Tham-Luang-Höhle. Dort hatten zwölf Kinder und ihr Fußballtrainer fast drei Wochen lang festgesessen. Bereits am ersten Tag kamen mehr als 2.500 Besucher. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie allerdings nur in den Eingangsbereich und die erste Kammer der Höhle. Vor gut einem Jahr war die Fußballmannschaft bei einem Ausflug während des Monsuns von steigenden Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen konnten sie in einer aufwändigen und gefährlichen Rettungsaktion befreit werden.