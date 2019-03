Höherer Anspruch auf Entschädigung für Homosexuelle

In Deutschland wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgte Homosexuelle können ab sofort leichter Entschädigungen beantragen. Eine entsprechende Richtlinie trat heute in Kraft. Wie Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) mitteilte, ist ein entsprechender Antrag nun auch ohne eine rechtskräftige Verurteilung möglich. Es genüge beispielsweise ein Ermittlungsverfahren. Die Entschädigungen richten sich an Männer, die nach 1945 wegen ihrer Homosexualität nach dem Paragrafen 175 verfolgt wurden. Dem Justizministerium zufolge wurden fast 70.000 Menschen in der Bundesrepublik und der DDR aufgrund des Paragrafen 175 verurteilt.