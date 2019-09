Höhere Gebühren bei der Commerzbank

per Mail teilen

Kunden der Commerzbank müssen sich auf steigende Gebühren einstellen. Dies sei angesichts des anhaltenden Zinstiefs nötig, sagte Commerzbankchef Martin Zielke. Die Europäische Zentralbank erhebt Strafzinsen auf Geld, das Banken bei ihr parken. Dadurch entstehen der Bankenbranche Milliardenkosten. Am kostenlosen Girokonto für Privatkunden will die Commerzbank im Gegensatz zu den steigenden Gebühren jedoch festhalten. Außerdem will sie eine Million inaktive Kunden loswerden. Sie kosteten die Bank Geld, hieß es zur Begründung.