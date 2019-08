In der kommenden Nacht sollen die meisten Sternschnuppen fliegen. Sternengucker müssen sich trotzdem anstrengen, den Höhepunkt des Perseidenschwarms mitzuerleben.

Der sommerliche Sternschnuppenschwarm der Perseiden rast auf seinen Höhepunkt zu: mit 216.000 Kilometern pro Stunde. Das Maximum an Sternschnuppen soll in der Nacht zu Dienstag erreicht werden beziehungsweise eigentlich sogar Richtung Tag: zwischen 4:00 und 17:00 Uhr. Die meisten Meteore kann man vermutlich beobachten, bevor die Morgendämmerung beginnt.

Mond leuchtet sehr hell - Sternschnuppen schlechter zu sehen

Doch diesen Sommer haben es die Sternschnuppen-Gucker schwerer als sonst. Der Vollmond, der seine volle Größe am Donnerstag erreicht, ist schon so hell, dass er das Spektakel in ein unerwünschtes Rampenlicht am Himmel taucht. Deshalb sind wohl nur die hellsten Sternschnuppen zu entdecken.

Die bequemste Lage zum Sternengucken dpa Bildfunk picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Wem die Schnuppen nicht schnuppe sind, wird sich wohl dennoch auf die Lauer legen. Denn Warten auf den nächsten Sternschnuppenschwarm, zum Beispiel die Leoniden im November, bedeutet auch, sich wärmer anzuziehen und Ausdauer in der Kälte zu haben.

Klaus Jäger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg sagt über den jetzigen Perseidenschwarm: "Wir hatten schon bessere Zeiten". Er zeigt auch einige Sternschnuppen-Videoaufnahmen:

Bester Blick auf die Perseiden: von Baden Richtung Nordosten

Außerdem spielt das Wetter auch je nach Region nicht so richtig mit. Schon in den vergangenen Nächten trübten Wolken manchen Blick auf den Sternenhimmel. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagt, die höchste Wahrscheinlichkeit für einen freien Blick aufs Firmament gebe es deutschlandweit in einem breiten Streifen von Baden Richtung Nordosten.