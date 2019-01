per Mail teilen

In der österreichischen Steiermark ist in einigen Gebieten die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen worden - unter anderem in der bei Touristen beliebten Region Dachstein. Die Behörden sprechen von einer Vorsichtsmaßnahme, weil bis zu einem Meter Neuschnee erwartet werden. Urlauber und Einwohner wurden aufgerufen, Absperrungen ernst zu nehmen und nicht notwendige Aktivitäten im Freien zu unterlassen.