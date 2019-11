Hochwasser in Venedig: Am Sonntag gilt höchste Warnstufe

per Mail teilen

Die Behörden in Venedig rechnen für das Wochenende mit neuem Hochwasser. Für Sonntag hat das dortige Gezeitenbüro die höchste Warnstufe ausgerufen. Die Experten schätzen, dass die historische Lagunenstadt bis dahin zu großen Teilen unter Wasser stehen wird. Am Dienstag hatte die höchste Flut seit mehr als 50 Jahren erhebliche Schäden angerichtet. Sie werden auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Der Bürgermeister der Stadt wirbt um Spenden aus dem In- und Ausland. Er sagte, Venedig sei das Erbe aller.