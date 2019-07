Die Hitze in Deutschland nimmt weiter zu - morgen könnte laut der Wetterexperten der deutsche Allzeittemperaturrekord geknackt werden.

Schon heute könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem im Westen mancherorts 40 Grad erreicht werden. Morgen soll es dann noch einmal heißer werden: im Moseltal, aber auch im Ruhrgebiet und im Saarland könnten Werte von bis zu 41 Grad erreicht werden. Dies könnte den Temperaturrekord aus dem Sommer 2015 brechen - damals wurden im bayerischen Kitzingen 40,3 Grad gemessen.

Hitzewarnung des DWD

Bereits heute hat der DWD eine Hitzewarnung herausgegeben. Auch die Waldbrandgefahr ist den Angaben zufolge gestiegen. In vielen Regionen Deutschlands gilt die zweithöchste, in Teilen Sachsen-Anhalts bereits die höchste Warnstufe.

Am Dienstag haben die so genannten Hundstage begonnen. Damit werden umgangssprachlich die heißen Tage im Sommer bis zum 23. August bezeichnet.

Grillen und Wasser entnehmen verboten

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bereiten sich auf einen Hitzerekord vor. Wegen der hohen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit sperrt etwa die Stadt Bingen ab heute ihre Grillplätze. In Mainz appelliert das Forstministerium an die Bürger, wegen der hohen Brandgefahr, besonders in Waldgebieten vorsichtig zu sein.

Die Stadt Worms weist darauf hin, dass es verboten ist, aus Bächen größere Mengen Wasser zu entnehmen. Durch die anhaltende Trockenheit hätten die Bäche ohnehin wenig Wasser. Wer das für private Zwecke nehme, dem drohe ein Bußgeld.

Leichte "Abkühlung" erst zum Wochenende

Laut DWD ist erst am Freitag und Samstag ein leichter Temperaturrückgang in Sicht. Ab dem Wochenende werden demnach dann auch die ersten Unwetter erwartet. Am Freitag könnte es in den Alpen und im Südschwarzwald zu Gewittern kommen. Am Samstag werden dann in Süd-, West- und Mitteldeutschland Gewitter mit teils heftigem Starkregen und Hagel erwartet.

Omega-Wetterlage: Hitzerekord möglich

Verantwortlich für lang anhaltende Hitzewellen sind so genannte Omega-Wetterlagen. "Das heißt wir haben langsam wandernde Hochs und Tiefs", sagt ARD-Wetterexperte Sven Plöger im SWR. "Wenn das Hoch lange da bei bleibt, bedeutet das im Sommer Dürre und Hitze."