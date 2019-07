Bei einer Hitzewelle in den USA sind am Wochenende mehrere Temperaturrekorde gebrochen worden. An sieben Orten wurden historische Höchstwerte gemessen, unter anderem in Atlantic City und am New Yorker Flughafen JFK. Viele Messstationen verzeichneten Temperaturen zwischen 38 und über 43 Grad. In den USA soll es jetzt abkühlen - bei uns wird dagegen eine neue Hitzewelle erwartet.