Hitze in Frankreich: Verletzte bei Waldbränden

Im Süden Frankreichs hat es wegen der großen Hitze in vielen Wäldern gebrannt. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Der Katastrophenschutz hat rund 30 Brände gemeldet. Viele Häuser wurden beschädigt und mehr als 300 Hektar Wald brannten ab. Die Temperaturen haben dort 45,9 Grad erreicht. Das ist der der höchste jemals in Frankreich gemessene Wert. Beim größten Waldbrand in Saint Gilles et Garons brannten rund 150 Hektar Wald nieder. Rund 100 Feuerwehrleute und mehrere Löschflugzeuge waren im Einsatz.