Dem Wald in Deutschland geht es überhaupt nicht gut. Gründe sind die extreme Hitze im vergangenen Sommer und Stürme. Aber auch der Borkenkäfer hat große Schäden angerichtet.

Nach dem trockenen Sommer im vergangenen Jahr müssen offenbar 114.000 Hektar neu aufgeforstet werden. Das ist eine Schätzung der Bundesregierung - die Antwort auf eine Anfrage der FDP.

Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats und selbst Waldbesitzer, fordert die Politik auf, die Waldbesitzer zu unterstützen, wenn sie jetzt neu pflanzen müssen:

Wie schlecht es um den Wald in Deutschland tatsächlich steht und wie die Zahlen der Bundesregierung zu interpretieren sind, erklärt Georg Schirmbeck im Interview mit SWR Aktuell:

"Zahlen der Bundesregierung wollen das Problem runterrechnen"

"Wenn man so hört, dürften wir eigentlich keine Probleme haben, dann würden wir ja nur von einem Prozent (entspricht in etwa den 114.000 Hektar) der deutschen Fläche sprechen. Das würden wir sicherlich schultern und würden kein großes Gezeter anfangen.

Solche Schäden haben wir in jedem Jahr. Wer Wald hat, muss auch mit Stürmen, muss auch mit Klimaproblemen leben. Aber die Zahlen, die die Bundesregierung jetzt hat, dienen offensichtlich dazu, das Problem runter zu rechnen.

"Leute sind verweifelt und wissen nicht, was sie tun sollen"

Wer hier bei uns mal mit offenen Augen durch die Landschaft geht, sieht, dass es gerade im Nadelwaldgürtel riesige Probleme gibt. Und die Leute stehen verzweifelt davor und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Alleine, wenn sie merken, was in diesem Frühjahr schon vertrocknet ist.

Ich habe selbst auf einer Waldfläche Borkenkäfer gehabt. Die Bäume dort hatte ich vor 50 Jahren gepflanzt - jetzt haben wir die Fläche geräumt. Dafür habe ich so viel bezahlen müssen, wie ich für das Holz bekommen habe. Dazu habe ich dann noch wieder aufgeforstet.

Jetzt war es wochenlang wieder knochentrocken. Da können Sie davon ausgehen, dass ein Großteil der Pflanzen, die ich zuletzt wieder ausgebracht hatte, schon verloren ist.

"Eine große Katastrophe für die deutsche Forstwirtschaft"

Wir haben Schwierigkeiten, die kann man mit Zahlen und mit Hektargrößen gar nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, das ist eine der größten Katastrophen, die die deutsche Forstwirtschaft in den letzten 50 Jahren gehabt hat.

Ich kann nicht verstehen, dass die Bundesregierung das nicht wahrnimmt. Wir haben 70 Millionen Festmeter Holz in Zentraleuropa, die praktisch nicht zu vermarkten sind."