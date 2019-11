per Mail teilen

Nach dem Diebstahl historischer Juwelen im Grünen Gewölbe von Dresden hat die Polizei eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft mitgeteilt.

Die Belohnung steht demnach für Hinweise zur Verfügung, die zur Aufklärung des Raubes und zum Auffinden der Beute führen. Nach Angaben der Polizei sind die Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit am Tatort fast fertig. Zudem wurde die Sonderkommission "Epaulette" auf insgesamt 40 Ermittler aufgestockt.

Die Räume im Residenzschloss sollen im Laufe des Freitags freigegeben werden.

Elf vollständige Zierstücke sowie Teile von Schmuckstücken entwendet

Am Montagmorgen waren Einbrecher durch ein Fenster in das Historische Grüne Gewölbe im Residenzschloss der sächsischen Hauptstadt eingedrungen. Sie stahlen innerhalb weniger Minuten historischen Juwelenschmuck aus einer Ausstellungsvitrine und flohen mit einem Auto, das sie später in einer Tiefgarage anzündeten.

Der Wert der Objekte gilt als unschätzbar. Gestohlen wurden nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden elf vollständige Zierstücke und Teile von zwei weiteren Schmuckobjekten sowie einige Rockknöpfe. Das sind weniger Schmuckteile als anfangs befürchtet.

Polizei geht von vier Tätern aus

Die Täter sind nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei geht von vier Tätern aus. Bei der Sonderkommission gingen bislang weit mehr als 200 Hinweise ein.