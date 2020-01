per Mail teilen

In der Silvesternacht sind 25 wertvolle Scheiben in der Leipziger Thomaskirche und im benachbarten Thomashaus zerstört worden. Nach Angaben der Pfarrerin haben Unbekannte Steine gegen die Fenster geworfen. Die beschädigten Buntglasfenster über dem Westportal stammten aus dem 19. Jahrhundert. Die Jugendstilfenster am benachbarten Thomashaus seien Anfang des 20. Jahrhunderts gefertigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.