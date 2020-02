per Mail teilen

Was genau ein Orkan ist, wie er sich von tropischen Wirbelstürmen unterscheidet - und warum ein Tornado noch einmal etwas ganz anderes ist: Eine Einordnung aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

Ein Orkan ist zunächst einmal nichts anderes als ein Tiefdruckgebiet. Ein Tiefdruckgebiet, in dem aber besonders starke Winde auftreten. Mit Windgeschwindigkeiten über 117 Kilometern pro Stunde.

Ein Orkantief hat kein Sturmauge

Nicht verwechseln sollte man die Orkane unserer Breitengrade mit den tropischen Wirbelstürmen. In denen steckt eine ganze Menge mehr Energie, weil sie nicht wie Orkane über dem kühlen Nordatlantik sondern über warmen Meeresgebieten entstehen. Und Hurrikane rotieren so stark, dass sich in ihrem Zentrum auch das typische wolkenfreie Gebiet - das Auge des Sturms - bildet. Ein Orkantief hat kein Sturmauge.

Und übrigens ist ein Tornado noch einmal etwas ganz anderes: Tornados sind schlanke, nur ein paar Meter breite Saugrüssel. Orkantiefs dagegen sind Riesen des Wettergeschehens mit mehreren hundert Kilometer Durchmesser.

Mehr Orkantiefs wegen der Klimaerwärmung?