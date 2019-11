Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat die geplante Hinrichtung eines verurteilten Mörders vorerst gestoppt. Der Fall solle nochmal vor Gericht kommen, entschieden die Richter. Der Mann sitzt seit 1998 wegen Mordes an einer jungen Frau in der Todeszelle. Er hat von zahlreichen Prominenten, Politikern und Millionen US-Bürgern Unterstützung erhalten. Auch der EU-Botschafter in den USA bat den Gouverneur von Texas, den Mann zu begnadigen, es gebe Zweifel an der Schuld.