Die Internationale Organisation für Migration will den Menschen, die an der griechisch-türkischen Grenze festsitzen, mehr Hilfe zukommen lassen. Heute und morgen sollen dort 20.000 Hilfsgüter wie Decken und Kleidungsstücke verteilt werden. Außerdem sei zusätzliches Personal in die Grenzregion geschickt worden, hieß es. Wie viele Flüchtlinge und Migranten dort sind, ist unklar. Am vergangenen Wochenende hatte die UNO ihre Zahl auf rund 13.000 geschätzt.