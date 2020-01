Zwei Todesfälle haben im Sommer eine große Diskussion um die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen ausgelöst. Heute beginnt in Duisburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter von Voerde.

Am 20. Juli 2019 hat ein Mann im Bahnhof Voerde in Nordrhein-Westfalen eine 34-jährige Frau auf die Gleise gestoßen. Sie wurde getötet. Vor einem Duisburger Gericht muss sich ein 28-jähriger in Deutschland geborener Serbe verantworten.

Der Fall erhielt ursprünglich wenig Beachtung - ganz anders dagegen der tödliche Stoß am Frankfurter Hauptbahnhof zehn Tage später. Dort stieß ein Mann eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn auf die Gleise - das Kind starb. Der mutmaßliche Täter kommt aus Eritrea und lebte als Familienvater in der Schweiz.

Kein Motiv bekannt

In beiden Fällen fehlt ein Motiv für die Taten. Sie haben aber eine große Debatte über die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen ausgelöst. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte kurz nach den Taten an, es werde mehr Bundespolizisten an Bahnhöfen geben und mehr Kameras.

Bis Ende 2024 sollen alle großen Bahnhöfe in Deutschland videoüberwacht sein. 6.000 Kameras an insgesamt 900 Bahnhöfen sind heute schon in Betrieb. In Berlin wurde zudem ein Verfahren zur Gesichtserkennung getestet. So soll die Polizei zumindest bekannte Straftäter herausfiltern. Es gibt aber große Kritik von Datenschützern, die vor einem Ende der Privatssphäre im öffentlichen Raum warnen.

Mutmaßlicher Täter war der Polizei bekannt

Der mutmaßliche Täter von Voerde war der Polizei bekannt. Er war unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und kleinerer Vergehen zu Geldstrafen verurteilt worden. Er gilt jedoch als psychisch krank. Wegen möglicherweise eingeschränkter Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit droht dem Angeklagten nun die Psychiatrie statt Gefängnis.