Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) eine Überprüfung aller Rechtsextremisten angekündigt. Er sagte der "Welt am Sonntag", auch jeder mit einschlägiger Vergangenheit, der inzwischen als integriert gelte, werde nochmal überprüft. Lübcke war Anfang Juni erschossen worden. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund der Tat aus. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.