Hessen: Koalitionsvertrag unterschrieben

In Hessen können CDU und Grüne ihre Regierungsarbeit fortsetzen. Vertreter beider Parteien haben den Koalitionsvertrag in Wiesbaden unterschrieben. Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek al-Wazir (Grüne) sagte, der Vertag trage den Geist von "Vernunft und Leidenschaft". Er sieht unter anderem mehr Geld für Polizei, Schulen und sozialen Wohnungsbau vor. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) soll am 18. Januar wiedergewählt werden. Dann könnte auch das neue Kabinett vereidigt werden. Die Regierung in Hessen ist seit 2014 schwarz-grün.