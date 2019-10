In Sachsen-Anhalt haben die Behörden ein Hermes-Versandzentrum gesperrt. Auf dem Gelände waren gestern ein Toter und ein Schwerverletzter gefunden worden. Außerdem ist in der Stadt Haldensleben ein Mitarbeiter tot in seinem Transporter entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr haben in einem Großeinsatz untersucht, ob Giftstoffe im Spiel sind. Bis jetzt gehen sie aber von einer unglücklichen Verkettung von Zufällen aus.