Helfer fordern Evakuierung des Flüchtlingscamps auf Lesbos

per Mail teilen

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos fordern Hilfsorganisationen eine Evakuierung des Camps. Vertreter von "Ärzte ohne Grenzen" schreiben nach einem Besuch des Lagers über Twitter, dass die Flüchtlinge umgehend an einen sicheren Ort gebracht werden müssten, um weitere Tragödien zu verhindern. Ähnlich äußert sich auch die Organisation Pro Asyl. Bei dem Feuer waren gestern eine Frau und ihr Kind gerstorben. Im Lager gab es Medienberichten zu Folge daraufhin Unruhen. Das Aufnahmezentrum in Moria ist für 3.000 Menschen ausgelegt. Meist halten sich dort aber mindestens dreimal so viele Menschen auf.