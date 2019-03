Heil will bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten

per Mail teilen





SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will mit einem neuen Gesetz die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern. Heil sagte mehreren Zeitungen, er sei nicht bereit, die Entwicklung in Teilen der Paketbranche länger zu akzeptieren. Der Minister sprach auch von "beschämenden Arbeitsbedingungen". Mit dem neuen Gesetz will Heil dafür sorgen, dass auch Subunternehmen Sozialbeiträge für ihre Paketboten zahlen. Tun sie es nicht, soll das Unternehmen die Beiträge leisten, das dem Subunternehmer den Auftrag gegeben hat.